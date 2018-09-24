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сегодня, 15:39 0

Ученые назвали главную причину смертности людей в мире

Ученые назвали главную причину смертности людей в мире
Фото: vernoe-reshenie.com

Из-за употребления алкоголя каждый год во всем мире умирает около трех миллионов человек. Это больше, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам специалистов, спиртные напитки являются причиной 1 из 20 смертей, при этом учитывается вождение в состоянии алкогольного опьянения, сопутствующее насилие и многочисленные заболевания, включая нарушения сердечно-сосудистой системы, цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, алкоголь повышает риск заболевания такими инфекциями, как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Кроме того, большая доля смертей (13,5 процента) среди молодых людей в возрасте 20-29 лет также приходится на последствия злоупотребления спиртными напитками.

По оценкам ВОЗ, около 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают зависимостью от алкоголя. В среднем 2,3 миллиарда человек выпивают 33 грамма чистого спирта в день. Это эквивалентно примерно двум бокалам вина или большой бутылке пива, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь #здоровье


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