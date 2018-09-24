В Благовещенске ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Фото отдела ГИБДД по Благовещенску

В Благовещенске полиция разыскивает водителя грузового автомобиля Hyundai. Он совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Происшествие случилось 21 сентября около 13:10 в районе дома № 175/179 по улице Зейской (район киноцентра «Благовещенск»). Водитель, управляя грузовиком Hyundai, ехал по дворовой территории и врезался в стоявший автомобиль Toyota Opa, после чего покинул место ДТП. Пострадавшая машина получила механические повреждения, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей аварии или же самого водителя Hyundai. А также всех, кому что-либо известно о местонахождении этого грузовика. Телефоны для связи: 59-46-86, 42-52-62.