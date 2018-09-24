В Благовещенске для детей выступят персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!»

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27 сентября в Благовещенске впервые пройдет благотворительная акция «Мир без слез». В ее рамках Амурской областной детской клинической больнице будет передан сертификат на 1,5 миллиона рублей – для приобретения медицинского оборудования. Кроме того, для юных пациентов больницы выступят персонажи телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

«Мир без слез» – это программа банка ВТБ, которая существует уже 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. В Дальневосточном федеральном округе программа проходит не впервые: в 2017 году Владивостокская клиническая больница № 2 получила пожертвование на приобретение оборудования для создания и оснащения палаты пробуждения в детском ортопедотравматологическом отделении. В Якутске Городскому специализированному дому ребенка передали в дар лечебно-реабилитационную кровать для новорожденных и грудных детей с неврологической патологией.

Программа «Мир без слез» направлена на поддержку отечественного здравоохранения с тем, чтобы каждый ребенок в России мог получить своевременную квалифицированную помощь по месту жительства, сообщают в ВТБ. Подать заявку для участия в программе может любая детская больница. Медицинские учреждения сами выбирают, какое именно оборудование им необходимо для повышения качества помощи детям.

«Всего один подаренный аппарат спасает здоровье и даже жизни десятков детей. В этом году акции проходят в 21 городе России: помощь уже была оказана больницам Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иванова, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска, Иркутска, Пятигорска, Оренбурга, Калининграда, Первоуральска», – говорится в сообщении.

В Амурской областной детской клинической больнице состоится детский праздник для юных пациентов, с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Ребята увидят интерактивное представление фокусников вместе с заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой (по совместительству – «мамой» Степашки).

«Успех лечения зависит не только от врачей и лекарств, но и от психологического состояния ребенка. Поэтому, когда в гости к детям приходят любимые телегерои, случаются истинные чудеса: у маленьких пациентов поднимается настроение, на лицах появляются улыбки. А подарки, которые вручают Филя и Степашка, радуют детей самых разных возрастов», – отмечают в ВТБ.