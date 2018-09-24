Новейшие танки прошли испытания в Благовещенске

Фото: Алексей Иванов, «Звезда»

В Благовещенске состоялись испытания новейших танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Технику испытывали курсанты старших курсов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища на полигоне.

Как пишет «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО, ранее эти боевые машины в Восточном военном округе испытания не проходили.

Курсанты провели боевую стрельбу, а также совершили марш по маршруту с препятствиями конкурса «Танковый биатлон».

Всего к занятиям привлекли около 800 военнослужащих. Отмечается, что ДВОКУ – первое на Дальнем Востоке учебное заведение, получившее современные танки для подготовки офицеров.