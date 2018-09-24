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Теплый осенний день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 25 сентября

Теплый осенний день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 25 сентября
Фото: yandex.ru

В Амурской области 25 сентября будет без осадков, преимущественно ясно. Слабый ветер подует с северо-запада и запада. Температура ночью составит плюс 2…7, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 5. Днем по области термометры покажут плюс 16…21, в отдельных районах севера будет около плюс 10.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит около плюс 5, днём будет около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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