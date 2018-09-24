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24сентября
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В Благовещенске китайского продавца наказали за подглядывающий светильник

В Благовещенске китайского продавца наказали за подглядывающий светильник
Фото: управление ФСБ России по Восточному военному округу

В Благовещенске сотрудники ФСБ пресекли канал поступления специальных технических средств. Гражданин Китая продавал в одном из торговых центров устройства, предназначенные для скрытого аудио- и видеонаблюдения.

Факт незаконной продажи задокументировали сотрудники отдела ФСБ России по Благовещенскому гарнизону в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Было возбуждено два уголовных дела – за незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации. Их объединили в одно производство. Расследование продлилось около полугода. Владелец торговой точки Шань Минсинь оказался на судебной скамье.

Шань Минсин полностью признал вину в совершении преступлений и раскаялся в содеянном. Суд учел эти обстоятельства в качестве смягчающих. Как и то, что мужчина совершил преступление впервые. Кроме того, на иждивении у него находится пожилая больная мать. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге суд признал Шань Минсина виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Вещественные доказательства – четыре устройства для наблюдения, изготовленных в корпусе, похожем на лампу освещения, – уничтожат после того, как приговор вступит в законную силу.

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#закон #Китай #происшествия #суды #торговля


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