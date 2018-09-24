В Благовещенском педуниверситете отметили китайский Праздник середины осени (фото)

Институт Конфуция Благовещенского педагогического университета поздравил студентов и преподавателей с Праздником середины осени. По китайской традиции, гостей угостили печатными пряниками со сладкой начинкой.

С 12 до 13 часов посетителей буфета БГПУ знакомили с китайскими традициями. Преподаватели Института Конфуция провели чайную церемонию и угостили желающих чаем пуэр.

Также гостям раздали «лунные пряники».

В буфете звучала традиционная китайская музыка, а по телевизору показывали, как готовят праздничное угощение.

«Мы специально выбрали обеденное время в рассчете на преподавателей и студентов вуза, чтобы познакомить их с культурой Китая. Праздник середины осени в этом году отмечается 24 сентября. Заранее мы привезли из Хэйхэ 350 пряников со сладкими начинками из кураги и орешков. Надеюсь, нашим гостям понравилось», – говорит директор Института Конфуция Николай Кухаренко.

По своей значимости в Китае этот праздник уступает только Китайскому новому году. По традиции в Праздник середины осени семьи заканчивают сбор урожая, пекут пряники, собираются за праздничным столом, а вечером любуются Луной и загадывают желания, надеясь на помощь богини Чан Э – мифической жительнице Луны.

Отмечают Праздник середины осени и граждане Китая, живущие в Благовещенске. В продаже в китайских продуктовых киосках можно найти «лунные пряники». Чтобы продавец понял, что нужно покупателю, нужно попросить у него «юэбин».