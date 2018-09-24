Депутат заксобрания Ольга Петайчук готова побороться за кресло мэра Свободного

В Свободном в самом разгаре кампания по выбору нового мэра. Уже больше полутора недель желающие возглавить город могли выдвинуть свою кандидатуру. Однако официально пока никто этого не сделал. Региональные политические партии со своими кандидатами еще не определились. Однако некоторые фамилии потенциальных градоначальников уже звучат.

Так, о своем желании встать у руля города говорит Ольга Петайчук – депутат Законодательного собрания Амурской области, член ЛДПР.

«Лично я планирую, а вот как решит региональная партийная конференция, я не знаю. Конференция пройдет в течение ближайшей недели. Свободный – мой родной город, я там выросла, детство мое там прошло. И видеть, как он продолжает умирать, у меня нет сил. Я хочу приложить свои знания, умения, уже опыт для того, чтобы город Свободный вывести из этой ямы, в которую он продолжает падать, несмотря на всякие фигуры и так далее. Хочу принести пользу своим землякам. То есть приложить все свои усилия на его восстановление. В моих планах это есть, но вдруг будет другая кандидатура. И такое возможно», – прокомментировала свои планы Ольга Петайчук, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Амурской области.

В законодательное собрание она прошла по партийному списку. И в случае если ее кандидатуру утвердят и она одержит победу на предстоящих досрочных выборах мэра, ее место в заксобрании региона займет коллега из списка.

Еще один возможный кандидат на место мэра Свободного – коммунист Андрей Мирошин. Он является действующим депутатом Свободненского городского Совета народных депутатов, заместителем редактора газеты «Коммунисты Амура», а также первым секретарем Свободненского горкома КПРФ.

«Официально у нас 28 сентября будет партийная конференция местного отделения, на которой мы определимся с кандидатурой. У нас несколько кандидатов, в том числе я. Всего кандидатов трое, но, может быть, еще будут, на конференции, может, еще кто-то выдвинется», – рассказал Андрей Мирошин.

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что кандидатуру на пост мэра Свободного также выберут на конференции. Дату мероприятия обещали озвучить дополнительно.

В амурском отделении справедливороссов рассказали, что у них еще не решен вопрос о том, будет ли отделение выдвигать кандидата на выборы. Об этом сообщила Екатерина Панова, помощник председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Между тем на то, чтобы определиться со своими кандидатами, у партий есть две недели – до 18:00 7 октября. До этого времени потенциальные мэры Свободного должны подать документы на выдвижение в местную избирательную комиссию.

По закону есть два способа выдвижения кандидата – при поддержке партии, а также путем самовыдвижения.

После подачи документов кандидаты в мэры должны будут собрать подписи избирателей в свою поддержу. Заручиться надо будет поддержкой 200-220 человек, или пятью процентами от общего числа избирателей Свободного. По данным ТИК города, на 1 июля в Свободном 39 896 избирателей.

Собранные подписи необходимо предоставить в территориальную избирательную комиссию до 12 октября. На рассмотрение и проверку документов отводится 10 дней. Таким образом, максимум 21 октября все кандидаты на должность градоначальника Свободного должны быть зарегистрированы. Досрочные выборы назначены на 7 ноября.

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий мэр города Юрий Романов покинул пост со скандалом. Прокуратура уличила его в нарушении антикоррупционного законодательства. Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен первый заместитель Владимир Константинов, который незадолго до этого перешел в свободненскую администрацию из благовещенской.

Фото: kprfamur.ru