В Приамурье увеличили расходы на борьбу с волками

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24 сентября в Благовещенске проходит очередное заседание Законодательного собрания Амурской области. Одним из вопросов стало внесение изменений в региональный закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В 2018 году доходы бюджета Амурской области составят 50 957 895,6 тысячи рублей – увеличение на 26 492 тысячи рублей. Это связано с поступлением в бюджет дополнительных доходов по некоторым видам доходов территориального дорожного фонда. Расходы же составят 50 106 752,3 тысячи рублей, дефицит областного бюджета – без изменений.

Так, 179 150,8 тысячи рублей предполагается направить на повышение зарплаты бюджетникам. Из этой суммы 85 170 тысячи рублей пойдут муниципальным образованиям Приамурья в виде субвенции на образовательный процесс.

Дополнительные 127 550 тысяч рублей предполагается направить на подготовку к отопительному сезону. 31 377,5 тысячи рублей – министерству здравоохранения области для обеспечения населения лекарственными препаратами.

«В связи необходимостью проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере охраны животного мира и среды их обитания предложено увеличить ассигнование на 9 миллионов рублей. Из них – 2 миллиона 191,2 тысячи рублей планируется направить на мероприятия в сфере регулирования численности волков», – отметила в своем выступлении перед депутатами исполняющий обязанности министра финансов региона Вера Артемьева.

Соответствующий законопроект был рассмотрен народными избранниками в двух чтениях. Большинство депутатов его поддержали.