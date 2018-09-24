15-летняя дочь британского миллиардера умерла от бутерброда

Фото: sputnik-georgia.ru

Дочь миллиардера Надима Эднан-Лаперуза скончалась на глазах у отца. Девушка, которая решила пообедать фастфудом, не знала, что в хлебе присутствует сильнейший аллерген – семена кунжута.

Трагедией закончилось совместное самолетное путешествие британского миллиардера Надима Эднан-Лаперуза, основателя сети игрушек Wow Toys, с его 15-летней дочерью Наташе. Прилетев в Ниццу, девушка скончалась от острейшего приступа аллергии. Наташе стало плохо еще на борту лайнера; из аэропорта ее успели доставить в больницу. Однако спасти школьнице жизнь медики не смогли.

Отец погибшей уверен, что причиной смерти его дочери стал сэндвич с оливками, тапенедой и артишоком, купленный и съеденный Наташе в лондонском аэропорту Хитроу, незадолго до вылета, сообщает издание Daily Mail. Аллергическую реакцию, по утверждению Эднан-Лаперуза, вызвали оказавшиеся в хлебе семена кунжута.

Зная, что у Наташе аллергия, миллиардер всегда брал с собой в дорогу лекарства. В этот раз он также достал и вколол дочери двойную дозу препарата, который должен был ей помочь. Однако судьба распорядилась иначе: приступ оказался слишком сильным, лекарство не подействовало и у девушки остановилось сердце, сообщает Eg.ru.

Безутешный отец организовал расследование причин трагедии. Эднан-Лаперуз заявляет, что ситуация, когда компания-изготовитель сэндвичей не указывает на упаковках содержание в продукте потенциально опасных веществ и аллергенов, является совершенно неприемлемой. К слову, британские законы действительно не обязывают делать это кафе и рестораны, как и любые другие заведения общественного питания.

Теперь миллиардер намерен требовать от правительства страны ужесточить правила маркировки продуктов, которые могут содержать аллергены.