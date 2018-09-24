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сегодня, 12:13 1

Девушка, пропавшая в Толстовке, нашлась

Девушка, пропавшая в Толстовке, нашлась

В селе Толстовка Тамбовского района нашлась 23-летняя Виктория, которая пропала 21 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» родственники девушки, с ней все в порядке.

Виктория страдает психическим заболеванием, нуждается в лечении. Она и раньше уходила из дома. На этот раз, по словам родных, девушка познакомилась в селе с парнем, также имеющим особенности развития. Он привел ее в гости к своей бабушке, где Виктория и провела два дня.

Бабушка обратилась в полицию, девушку забрали и привели домой. Как сообщили родственники, с ней все в порядке.

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#жизнь


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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    шаламандра

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