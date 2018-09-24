Девушка, пропавшая в Толстовке, нашлась

Виктория страдает психическим заболеванием, нуждается в лечении. Она и раньше уходила из дома. На этот раз, по словам родных, девушка познакомилась в селе с парнем, также имеющим особенности развития. Он привел ее в гости к своей бабушке, где Виктория и провела два дня.

Бабушка обратилась в полицию, девушку забрали и привели домой. Как сообщили родственники, с ней все в порядке.