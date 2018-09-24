Возраст покупателей алкогольной продукции собираются поднять

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Она напомнила, что в рамках национального проекта «Демография» есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», – заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что запрещать никто ничего не намерен, но Россия будет учитывать зарубежный опыт в борьбе с потреблением алкоголя.

«Никто не говорит о том, что всё нужно поставить под запрет. Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», – сказала Голикова.