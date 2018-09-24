Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 11

Возраст покупателей алкогольной продукции собираются поднять

Возраст покупателей алкогольной продукции собираются поднять
Фото: www.rosbalt.ru

В России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Одна из них – повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в рамках национального проекта «Демография» есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», – заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что запрещать никто ничего не намерен, но Россия будет учитывать зарубежный опыт в борьбе с потреблением алкоголя.

«Никто не говорит о том, что всё нужно поставить под запрет. Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», – сказала Голикова.

Просмотров всего: 779

#российская власть #торговля


Общество 31

В День пиццы благовещенцы полдня простояли в очереди
Общество 20

Краснодар официально признали городом-миллионником
В России и мире 3

Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
Общество 6

Сотрудники ГИБДД начнут охоту за автомобилистами-должниками
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Petta

    Petta
    1 час назад

    В армию можно и с 18 лет, а водку пить нельзя. Армия что-ли детский сад?

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    с пендосов берут, там с 21года

  • full

    full
    59 минут назад

    GnOmE

    с пендосов берут, там с 21года



    Пусть Голикова с пендосов берет пример на капремонте.

  • Tina22

    Tina22
    51 минута назад

    расшатывание нервов по поводу поднятия возраста- это какое то псих отклонение у властьимущих- мания какая то. Стабильности ни какой- ночью видать не спят- все думаю- чеб и где повысить

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    Продавать с 65 лет. И не раньше. Ибо не фиг.

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Petta

    В армию можно и с 18 лет, а водку пить нельзя. Армия что-ли детский сад?



    Тут многие особи мужского полу утверждают, что в армию им низзя!

    А водовку им тогда тоже низзя?

    Ну, по аналогии. )

  • Братеев1

    Братеев1
    37 минут назад

    пензионеры гнобят молодёжь

  • ЛайКа

    ЛайКа
    23 минуты назад

    Сейчас по России идёт движение "Суть времени" просит отменить повышение возраста, собрало более миллиона голосов.

    В нашем городе Евгений (9145389045), всё расскажет и даст листы. http://pensii.eot.su/ - тут письмо и голоса

    По теме если за отмену этих трёх лет будут собирать подписи, то тоже подпишусь, хотя мне уже не грозит))

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    19 минут назад

    Братеев1

    пензионеры гнобят молодёжь

    согласен с Вами, ибо свободу молодежи...., ну и попугаем тоже. а ваще лучше сухой закон. Трезвым быть в России это просто ЖЕСТЬ

  • anschutka

    anschutka
    13 минут назад

    Какая занятная картинка к новости :) Типа, хочешь стать взрослым - бросай уже пить, курить и кумарить :))

  • Хмык

    Хмык
    8 секунд назад

    Сергей Сергеевич

    Братеев1

    пензионеры гнобят молодёжь

    согласен с Вами, ибо свободу молодежи...., ну и попугаем тоже. а ваще лучше сухой закон. Трезвым быть в России это просто ЖЕСТЬ





    Не фиг молодежи водку пить. Пусть коноплю курят. или героином ширяются



Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь