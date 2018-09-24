В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса (фото)

В областном центре Приамурья произошло ДТП с участием автобусов Zhongtong и Isuzu. Столкновение случилось на улице Воронкова. Пассажирские автобусы – желтый и оранжевый – двигались от Василенко в сторону Тепличной.

Водитель оранжевого автобуса двигался в прямом направлении. Как утверждает шофер, сзади в него врезался желтый автобус.

Рулевой желтого пассажировоза утверждает, что его оппонент внезапно перестроился в левый ряд. Обстоятельства и виновника ДТП установят специалисты.

В результате столкновения, оставившего заметные повреждения на машинах, ни водители, ни пассажиры не пострадали. Остановка, к которой подъезжали автобусы, для них является конечной.