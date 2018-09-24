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24сентября
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сегодня, 11:57 1

В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса (фото)

В Благовещенске столкнулись два пассажирских автобуса (фото)

В областном центре Приамурья произошло ДТП с участием автобусов Zhongtong и Isuzu. Столкновение случилось на улице Воронкова. Пассажирские автобусы – желтый и оранжевый – двигались от Василенко в сторону Тепличной.

Водитель оранжевого автобуса двигался в прямом направлении. Как утверждает шофер, сзади в него врезался желтый автобус.

Рулевой желтого пассажировоза утверждает, что его оппонент внезапно перестроился в левый ряд. Обстоятельства и виновника ДТП установят специалисты.

В результате столкновения, оставившего заметные повреждения на машинах, ни водители, ни пассажиры не пострадали. Остановка, к которой подъезжали автобусы, для них является конечной.

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#ДТП


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Комментарии
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  • Rusia

    Rusia
    21 минута назад

    Почему нет новости по поводу сбитого человека автобусом 21.09 на перекрестке Институтская студенческая? Выжил(а) или нет, кто знает?

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