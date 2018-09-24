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24сентября
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сегодня, 11:50 0

«Какая-то фигня» вышла у Сергея Шнурова и Леонида Агутина

«Какая-то фигня» вышла у Сергея Шнурова и Леонида Агутина
Фото: instagram.com/agutinleonid

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и Леонид Агутин записали совместный трек. Премьера песни состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант».

Композиция получила название «Какая-то фигня». В тексте певцы ностальгируют о прошлом, вспоминая, что «были такими, как надо», «не терпели фальши» и «были чисто либеральных взглядов».

Звезды пытаются вернуть себя такими, какими они были раньше, но безуспешно: «Я стараюсь, обещаю, но… постоянно получается какая-то фигня», сообщает Life.ru.

Ранее группа «Ленинград» опубликовала клип на новую песню «Цой», который подвергся серьезной критике общественности. Песня «Какая-то фигня» пока не вызвала жёсткой критики, а Ургант поблагодарил создателей за создание такой необычной, но «жизненной» песни.

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