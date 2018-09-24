Представитель ЛДПР обошел единоросса на выборах губернатора Владимирской области

Фото: ТАСС

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после полной обработки протоколов депутат Законодательного собрания области от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 57,03 % голосов Об этом сообщили в понедельник в информационном центре избирательной комиссии региона.

«По итогам обработки 100 % протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03 % голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46 %», – уточнили в облизбиркоме.

Фото: 360tv.ru

По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,25 % избирателей, явка избирателей во время первого тура составила 32,96 %, пишет ТАСС.

Второй тур губернаторских выборов проходил 23 сентября во Владимирской области, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50 % голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую «Единой Россией» (36,42 %), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19 %).