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24сентября
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сегодня, 11:25 11

Представитель ЛДПР обошел единоросса на выборах губернатора Владимирской области

Представитель ЛДПР обошел единоросса на выборах губернатора Владимирской области
Фото: ТАСС

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после полной обработки протоколов депутат Законодательного собрания области от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 57,03 % голосов Об этом сообщили в понедельник в информационном центре избирательной комиссии региона.

«По итогам обработки 100 % протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03 % голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46 %», – уточнили в облизбиркоме.

Фото: 360tv.ru

По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,25 % избирателей, явка избирателей во время первого тура составила 32,96 %, пишет ТАСС.

Второй тур губернаторских выборов проходил 23 сентября во Владимирской области, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50 % голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую «Единой Россией» (36,42 %), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19 %).

Просмотров всего: 883

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Думается, что произошло то, что и ожидалось по стране на выборах губернаторов, о чем и много говорили перед выборами. Правда, ожидалось в гораздо большем числе регионов (впрочем, это только начало процесса)! Главное, – это было ПРОТЕСТНОЕ голосование против партии власти, в большинстве своем вызванное повышением пенсионного возраста. ( Народ даёт Власти сигнал Протеста). Немало политологов полагают, что Сброс избирателями кандидатов от партии власти – это уже неостановимый процесс, принцип при избрании: «хоть за чёрта лысого, только не за представителей «ЕР», будет нарастать! Как не странно – это НЕ положительный процесс, с учетом того, что главная оппозиция – это коммунисты и «жириновцы», совершенно не отвечающие вызовам и сути Времени, как перестает отвечать этому на сегодня и сама «партия власти». Все ждут перемен!!! Перемен по подбору кадров и конечно же, требуется ОТМЕНА Пенсионной реформы (повышение возраста) – иначе Власть в стране неизбежно перетечет к коммунистам и другим. Как-то от всего этого печально и очень тревожно! Если, конечно, все это не просто «ошибки» партии власти, а какая-то неведомая политическая игра… ))

    Кстати, уже можно предполагать, например, что партия власти в следующем Зак.Собрании Амурской области будет в меньшинстве, если вообще туда попадет, - Тында, Зея, Свободный это красноречиво подтверждают!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад



    Как-то от всего этого печально и очень тревожно!



    В чем состоит ваша печать и тревога?

    И что глобально измениться от после прихода, в небольшом количество субъектов, во власть коммунистов или жириновцев?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Ещё одна кость)

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    А по выборам в закс- вообще не факт, что к 21 останется ЛДПР и ЕР. Ставлю на двухпартийную систему к ГД

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    И среди федеральной власти у КПРФ больше очков, а у ЛДПР оно одно, и то продажное

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

    «ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть».


    Вот и результат выборов!

  • dance

    dance
    1 час назад

    СтилетЛидер ЛДПР Владимир Жириновский:

    «ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть».


    Вот и результат выборов!


    И что? Какие действия дальше? Пенсионная реформа вспять повернулась?

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    3.2

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    57 минут назад

    Туж2



    Те, кто готов был душу продать за теплое место, его не получат, придется делиться. "Токсичный партийный билет". Начало.

  • Хмык

    Хмык
    51 минута назад

    Не, смена власти в наше время, это хорошо.

    Порастрясет старые коррупционные связи, создаст новые, потом его посодют за превышение должностных или пинка под зад и уже по новой коррупцию тряхнут... главное, чтобы процесс не останавливался.

    Есть конечно вариант, что он нормальный руководитель и что-то для хабаровчан сделает, но эта версия весьма иллюзорна.

  • Братеев1

    Братеев1
    49 минут назад

    народ знает за кого голосовать-за ЛДПР

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