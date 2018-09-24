Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался быть депутатом в горсовете Свободного

Фото: novorosinform.org

Избирательная комиссия города Свободного перераспределила два вакантных мандата в городской совет народных депутатов. От своих мест в представительном органе отказались представители ЛДПР. В том числе – их политический лидер Владимир Жириновский, который на прошедших выборах в горсовет шел первым в партийном списке.

В ТИК города из регионального отделения партии передали заявление за подписью Владимира Вольфовича, в котором он отказывался от своего места в Свободненском совете народных депутатов.

Поэтому избирательная комиссия приняла решение передать его мандат Степану Рафиковичу Оганесяну, потому что территориальная группа № 5, в которой Оганесян был первым номером, набрала в процентном соотношении большее количество голосов.

Также от своего места в горсовете отказался еще один либерал-демократ – житель Свободного Анатолий Осипов. Он, как и Владимир Жириновский, был в общей части партийного списка – под номером 2. Мандат Осипова решением ТИК был передан Олесе Шпинёвой от партии ЛДПР.

Все депутаты нового, 7-го созыва Свободненского горсовета были зарегистрированы 20 сентября. После прошедших 9 сентября выборов в представительном органе города изменился расклад политических сил. В 6-м созыве 11 мандатов принадлежало представителям «Единой России», а в новом созыве у представителей партии власти только 4 мандата. Больше всего мест в горсовете получили коммунисты – 11, еще 3 у либерал-демократов, 1 – у представителя «Справедливой России» и еще один у самовыдвиженца.

Первое заседание городского совета народных депутатов нового созыва состоится в Свободном 27 сентября.