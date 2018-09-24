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Родные амурчанина, пострадавшего в ДТП, просят помочь ему подняться на ноги

Родные амурчанина, пострадавшего в ДТП, просят помочь ему подняться на ноги

Семья молодого амурчанина собирает деньги на его реабилитацию. 11 августа 2016 года Валентин Кулик выехал из дома в селе Екатеринославка в сторону Благовещенска и попал в ДТП. Валентин получил тяжелую травму – перелом позвоночника. С тех пор молодой человек полностью обездвижен.

Поначалу он был в очень тяжелом состоянии, не мог самостоятельно дышать. Медики сделали все, что было в их силах, чтобы вернуть молодого мужчину к жизни. После лечения Валентин находится в сознании, он все понимает, разговаривает, но тело его не слушается. Парень не может даже сидеть самостоятельно, ноги и руки не двигаются. Ему оформили первую группу инвалидности (соответствующие документы, заверенные врачами, имеются в распоряжении Амур.инфо).

Семья продолжает бороться за будущее Валентина. Парень прошел несколько курсов реабилитации в Амурской области и Владивостоке. Улучшения пока небольшие, но они есть. Во Владивостоке родственники Валентина познакомились с родителями парня с такой же проблемой, как у их сына. Они рассказали амурчанам, что лечили своего сына в Харбинской клинике. Курс лечения длительный – три месяца, но результаты заметны: у молодого человека появилась чувствительность конечностей, он начал двигаться, управлять руками и ногами.

Семья амурчанина связалась с больницей «Нункэн» в Харбине. Им ответил заведующий реабилитационным центром доктор Фань Юнчунь. Специалисты готовы провести курс иглорефлексотерапии, массажа и других обязательных процедур. Срок пребывания в клинике составит от двух до трех месяцев. Стоимость лечения с проживанием Валентина и его сопровождающего – от 15 000 до 20 000 юаней в месяц. Питание, горячую воду, стирку и другие услуги нужно оплачивать самостоятельно. Для поездки в китайскую клинику на весь курс лечения требуется 600 000 рублей. Лечение начнется сразу же, как будет собрана необходимая сумма.

Односельчане уже начали собирать деньги для Валентина. 28 сентября в селе Восточном артисты проведут благотворительный концерт. Все собранные средства передадут на лечение парня.

Все, кто готов подарить шанс 30-летнему парню, у которого вся жизнь впереди, могут помочь ему любой посильной суммой. Амур.инфо публикует номер карты Сбербанка: 4276 8700 3322 3004 (карта принадлежит Валентину Александровичу Кулику). Перевод средств также можно сделать на номер мобильного телефона Валентина Кулика: +7-924-678-41-00.

По всем вопросам можно обратиться к отцу Валентина – Александру Петровичу. Его номер: +7-914-574-23-00, или к супруге брата Валентина – Ксении, по номеру: +7-914- 591-96-87.

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#жизнь #здоровье


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Комментарии
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  • ВикторияКазьмина

    ВикторияКазьмина
    36 минут назад

    Спасибо огромное за публикацию

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