Благовещенск остался без горячей воды

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В Благовещенске начались гидравлические испытания и полная остановка магистральных тепловых сетей. С 8 часов в понедельник, 24 сентября, до 20 часов пятницы, 28 сентября, будет приостановлено горячее водоснабжение по всему городу.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 25 сентября с 8 часов до 20 часов – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем на БТЭЦ полностью остановят работу магистральных тепловых сетей. На их ремонт отведено два дня.

В пятницу, 28 сентября, энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех районах города.

«Отметим, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Гидравлические испытания – последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ к отопительному сезону. Во время испытаний энергетики определяют качество проведенных ремонтных работ и готовность теплосетей к зиме. Специалисты должны удостовериться, что в холода проблем не возникнет. В случае если порывы будут обнаружены, устранение дефектов будет выполняться в оперативном порядке.