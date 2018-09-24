Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 2

Благовещенск остался без горячей воды

Благовещенск остался без горячей воды
Фото: www.miloserdie.ru

В Благовещенске начались гидравлические испытания и полная остановка магистральных тепловых сетей. С 8 часов в понедельник, 24 сентября, до 20 часов пятницы, 28 сентября, будет приостановлено горячее водоснабжение по всему городу.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 25 сентября с 8 часов до 20 часов – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем на БТЭЦ полностью остановят работу магистральных тепловых сетей. На их ремонт отведено два дня.

В пятницу, 28 сентября, энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех районах города.

«Отметим, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Гидравлические испытания – последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ к отопительному сезону. Во время испытаний энергетики определяют качество проведенных ремонтных работ и готовность теплосетей к зиме. Специалисты должны удостовериться, что в холода проблем не возникнет. В случае если порывы будут обнаружены, устранение дефектов будет выполняться в оперативном порядке.

Просмотров всего: 581

#ЖКХ


Общество 4

Амурская область на 90 % готова к отопительному сезону
Общество 1

Отопительный сезон в Белогорске начнется 1 октября
Общество 21

С понедельника Благовещенск останется без горячей воды
Общество 8

В России усилят неприятный запах бытового газа
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    Обычно 2 дня хватало, а тут 5, всё так плохо или дадут на день раньше и расскажут какие мы хорошие раньше срока дали?

  • invv

    invv
    14 минут назад

    А у нас уже вчера гор.воды не было, с опережением графика, ну и включат, как обычно, на день позже.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь