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До 17 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 24 сентября

До 17 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 24 сентября
Фото: trinixy.ru

24 сентября в Амурской области переменно облачно, без существенных осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 2-7, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 12...17 градусов тепла, местами на севере – около 10.

В Благовещенске без существенных осадков. Ветер северо-западного направления дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут до 15...17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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