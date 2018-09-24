В селе Глухари под утро сгорели дом и баня

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В селе Глухари Свободненского района произошел пожар на подворье. Загорелись двухэтажный нежилой дом и баня. Это произошло около 4 часов ночи.

Через восемь минут после приема сообщения о пожаре огнеборцы пожарного поста села Бузули прибыли на место происшествия. К ним на помощь направили расчеты специализированной пожарно-спасательной части № 1 и пожарно-спасательной части № 5 из Свободного. На момент прибытия первых подразделений строения горели открытым пламенем.

За восемь минут пожарные справились с огнем. Пламя успело уничтожить и дом, и баню. Соседние дома удалось спасти. Причина и виновник возгорания устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.