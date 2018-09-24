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Амурчане завоевали медали Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам

Амурчане завоевали медали Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам
Фото: blagraion.ru

23 сентября завершились соревнования по всестилевому карате в дисциплине контакт в средствах защиты (СЗ). Состязания проходили в рамках 11-х открытых Всероссийских юношеских играх по боевым искусствам в Анапе. В соревнованиях участвовали и амурчане.

Амурскую область представляли трое спортсменов. Двое из них – Илья Веремейчук (село Новопетровка Благовещенского района) и Радион Раздишевский – завоевали бронзовые медали.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района, ребята впервые принимали участие в соревнованиях такого уровня. Так, Илья Веремейчук провел три схватки, уступив только в борьбе за выход финал. Кроме получения бронзовой медали, парень выполнил норматив кандидата в мастера спорта по всестилевому карате.

«Для Благовещенского района этот результат войдет историю развития боевых искусств в районе», – отмечают районные власти.

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