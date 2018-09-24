В Хабаровском крае лидерство на выборах губернатора принадлежит либерал-демократу Сергею Фургалу

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Обновлено: 04:21



На выборах губернатора Хабаровского края после обработки 100 процентов протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Это был второй тур выборов.

Фургал после обработки 100 процентов бюллетеней набирает почти 70 % процентов голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта, – менее 28 % процентов, сообщает РИА Новости.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата – действующий губернатор Шпорт и депутат Госдумы Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах главы Хабаровского края в настоящий момент выглядит однозначной. «Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора», не зафиксировано нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, сказала она.

После первого тура губернатора Хабаровского края в СМИ появились сообщения о том, что Сергей Фургал принял предложение Вячеслава Шпорта стать его первым заместителем и снял свою кандидатуру с выборов. Однако позже эта информация не подтвердилась.

В единый день голосования, 9 сентября, в 22 регионах России проходили выборы высших должностных субъектов, в четырех из них — Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии — победители не были определены. В Приморье повторное голосование уже прошло 16 сентября. Однако краевой избирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов главы региона недействительными, новые выборы в регионе должны пройти не позднее 16 декабря.

Во Владимирской области, по данным на 21:24 мск 23 сентября, действующего главу региона — кандидата от партии «Единая Россия» Светлану Орлову — обходит кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК. После обработки 5,89 % протоколов голосования Орлова заручилась поддержкой 46,5 8% избирателей (12 029 голоса), а ее соперник — Владимир Сипягин набрал 47,82 % (12 348 голоса), сообщает РБК.

В Хакасии второй тур выборов главы региона пройдет 7 октября, при условии что занявший третье место в первом туре кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин согласится в нем участвовать. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Действующий глава региона Виктор Зимин 21 сентября подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры «по состоянию здоровья». В первом туре выборов он уступил депутату горсовета Абакана, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81 %), набрав 32,42 %.