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24сентября
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сегодня, 09:00

Козероги будут сентиментальными, а Львы будут чувствовать недоверие к близким: прогноз на 24 сентября

Козероги будут сентиментальными, а Львы будут чувствовать недоверие к близким: прогноз на 24 сентября

Восход Солнца: 06:18
Заход Солнца: 18:25
Солнце в Весах.

Овен. Недостатка в поклонниках у вас не будет, но большое количество романов доставит вам много хлопот и мучений.

Телец. В личной жизни у вас могут произойти перемены к лучшему. Хотя не последнюю роль здесь придется сыграть вам самим. Во всем, что касается любовных отношений, следует проявить инициативу.

Близнецы. Звезды не советуют слишком бурно реагировать на чужие замечания, критику и высказывания. У вас есть свое мнение, вот за него и держитесь.

Рак. Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч.

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Лев. День символизирует сомнение и недоверие. Вы можете почувствовать, что все очень серьезно, и тут же зададитесь вопросом, а действительно ли это настоящая любовь.

Дева. Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте.

Весы. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели.

Скорпион. На данном этапе постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывайте свое мнение окружающим.

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Стрелец. Звезды советуют сохранять спокойствие и быть реалистом, если дело коснется любовной сферы. Если погонитесь за идеалом, то останетесь ни с чем и ни с кем.

Козерог. Вы будете таким сентиментальным и чувственным, что сами себя не узнаете. Возможно, что на вас так действует любимый человек, а, может быть, приближение долгожданного отпуска.

Водолей. День предполагает сомнения, неуверенность и трусость. Многие из вас будут способны приостановить свою активность, не чувствуя под собой надежного основания.

Рыбы. Звезды предсказывают напряженный день, когда предстоит вкусить горечь расставания и разочарования.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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