Овнов ждет кризис, Девы будут излишне пунктуальны: прогноз на неделю 24 сентября – 30 сентября

Общий астрологический прогноз на неделю с 24 сентября по 30 для всех знаков Зодиака.

Овен. Свой маленький кризис (это, правда, громко сказано, ну да ладно) Вам надлежит преодолеть в тот момент, когда он кажется наиболее острым, но никак не наоборот. В этом-то и вся закавыка сложившегося порядка вещей. Попытка переждать может перевести его из острой в хроническую форму, а она гораздо хуже поддается излечению.

Телец. В начале недели у Тельцов могут быть неприятности с представителями власти и закона. Это особенно относится к владельцам автомобиля. Нарушение правил дорожного движение не останется незамеченным, и вас могут ожидать штрафные санкции.

Близнецы. У Вас будут неплохие прибыли и еще более радужные перспективы на будущее. В целом, Вы будете довольны жизнью, и звезды рекомендуют только одно: на этой неделе постараться не уезжать далеко или надолго. Во-первых, та же поездка, предпринятая неделей позже будет более удачной, а во-вторых, она будет менее сопряженной со всевозможными непредвиденными обстоятельствами, которые иногда часто встречаются в дороге.

Рак. Вы считаете, что всего, что существует, при определенных условиях можно достичь, но пока не определились, чего же именно добиться Вам хочется на данный момент, и оттого остаетесь на месте. Слишком концентрированная настройка на будущее приводит к потере восприятия настоящего. Уделите больше внимания не стратегии, а тактике.

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Лев. Неделя требующая повышенного внимания к своему здоровью. От вашего физического состояния в это время зависят успехи в других сферах жизни. Даже если вас ничего не беспокоит, вам не помешают укрепляющие здоровье средства, особенно важно это для тех, у кого имеются хронические болезни.

Дева. В праздники и будни, по утрам и вечерам – в любое время Вы точны и скрупулезны во всем. Даже отдыхаете и веселитесь по часам. И это доставляет Вам особое удовольствие, ведь удовлетворение от выполнения самому себе поставленной задачи дает весьма утонченный кайф. Кто пробовал, тот знает. Однако, излишняя пунктуальность может стать и причиной стрессов – ведь не каждый так же обязателен, как Вы!

Весы. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется не связываться с тем, кто будет изображать из себя Гуру – следование «учению» этого индивида чревато неприятностями и приведет вас к пропасти.

Скорпион. Будние дни — это время, когда вы можете свернуть горы, причем прикладывая для этого минимум усилий. Все дело в правильном настрое. Обрести его поможет верное воздействие на органы чувств.

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Стрелец. «Левые» речи не соответствуют «правым» позициям. Конечно, удобно воспевать бурю, находясь в надежно защищенном от ветра месте, но это будет… Как бы правильнее сказать… Не совсем честно, что ли. Выбрав тактику: «Я как все», Вы можете чуть позже превратить ее во: «Все как я», но это должно происходить очень постепенно.

Козерог. Что легко придет, так же легко и уйдет, хотя Вы собирались опровергнуть известную поговорку. А какие планы строили! А чего уже наобещали! Обещанное придется выполнять, а то, каким образом и исходя из каких возможностей это можно будет сделать, Вы определитесь чуть погодя. Очень может статься, что на следующей неделе Вы вернете все с лихвой, но для этого придется здорово постараться.

Водолей. Все будет по судьбе, кармически предопределено. У многих произойдут перемены в сфере «дом-работа». Но не сразу. Прежде чем найти, придется потерять. В середине периода Водолеи будут надеяться на свои способности к труду и ковать железо, пока горячо.

Рыбы. Прекрасное время для установления новых контактов и реанимации старых связей. Не упустите шанс, который дают звезды. Следите за знаками судьбы, она непременно подаст их. Ключ к успеху — четко выверенные шаги, вовремя найденные слова и, конечно же, природный оптимизм.

Астролог: Вальдемар Небоходцев