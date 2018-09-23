На выборах главы Хабаровского края лидирует единоросс Вячеслав Шпорт

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Его конкурент Сергей Фургал (ЛДПР) пока набрал 25,86 %, сообщает РИА Новости.

Проведение второго тура выборов главы Хабаровского края вызвано тем, что в единый день голосования, 9 сентября, ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов. В этот раз избирательная кампания в регионе сопровождается большим количеством сообщений как в адрес представителей власти, так и о нарушениях. По данным «Известий», эти сообщения были разоблачены работающими в крае наблюдателями общественной палаты.

Так, член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин, который находится в Хабаровске, прокомментировал информацию о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в регионе. По его словам, вся информация по данному инциденту уже передана в Следственный комитет РФ. «На одном из участков в Хабаровске или была попытка вброса, или вбросили. Все зафиксировали, этим занимается СК, идет дознание по этому вопросу», – рассказал он.

Кроме того, ряд нарушений был зафиксирован со стороны штаба кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Так, еще накануне, в день тишины, в СМИ появился материал с его фото и интервью. Публикация была признана незаконной. Позднее в день выборов была зафиксирована попытка подкупа студентов, которым за определенную сумму предлагали проголосовать за Фургала.