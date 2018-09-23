Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость
23 сентября 2018, 21:29 10

На выборах главы Хабаровского края лидирует единоросс Вячеслав Шпорт

На выборах главы Хабаровского края лидирует единоросс Вячеслав Шпорт
Фото: ТАСС

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует на выборах главы региона. По данным Центризбиркома РФ, после обработки 0,63 % бюллетеней он набирает 72,84 % голосов.

Его конкурент Сергей Фургал (ЛДПР) пока набрал 25,86 %, сообщает РИА Новости.

Проведение второго тура выборов главы Хабаровского края вызвано тем, что в единый день голосования, 9 сентября, ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов. В этот раз избирательная кампания в регионе сопровождается большим количеством сообщений как в адрес представителей власти, так и о нарушениях. По данным «Известий», эти сообщения были разоблачены работающими в крае наблюдателями общественной палаты.

Так, член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин, который находится в Хабаровске, прокомментировал информацию о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в регионе. По его словам, вся информация по данному инциденту уже передана в Следственный комитет РФ. «На одном из участков в Хабаровске или была попытка вброса, или вбросили. Все зафиксировали, этим занимается СК, идет дознание по этому вопросу», – рассказал он.

Кроме того, ряд нарушений был зафиксирован со стороны штаба кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Так, еще накануне, в день тишины, в СМИ появился материал с его фото и интервью. Публикация была признана незаконной. Позднее в день выборов была зафиксирована попытка подкупа студентов, которым за определенную сумму предлагали проголосовать за Фургала.

Просмотров всего: 645

#выборы


Общество 7

Завершилось голосование во втором туре выборов хабаровского губернатора

вчера, 19:21
Общество 4

Попытка № 2: Хабаровский край выбирает губернатора
Власть 32

СМИ: губернатором Приморского края может стать Олег Кожемяко
Власть 1

В Зейском горсовете народных депутатов власть в свои руки взяли женщины
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 1,14 % протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Хабаровского края с незначительным отрывом лидирует Сергей Фургал от ЛДПР.

    Согласно данным он-лайн подсчета на сайте ЦИК РФ, в поддержку Сергея Фургала высказались 50,44% избирателей, за кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Шпорта - 48,32

  • barbar

    barbar
    2 часа назад

    12.63% пока - шорт 30.94%

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Незыгарь пишет, что "Фургал с огромным отрывом побеждает в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре." Похоже, едросня просрала Дальний Восток.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Лада Глыбина поделилась ссылкой в группе PortoFranko Обсуждаем, что день грядущий нам готовит.

    Только что ·

    Между тем, в Хабаровске, при подсчете голосов, Фургал феерично побеждает. Отрыв от Шпорта (ЕР) почти в два разаю Сейчас едросы массово из партии побегут, думаю. Панфилова начала говорить о массовых нарушениях, зайка!))

    PORTOFRANKO-VL.RU

    По приморской дорожке. Жириновский пообещал арестовать хабаровского губернатора Шпорта

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Уже не лидирует

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал получил 68,98% голосов во втором туре выборов главы региона после обработки более 50% протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

    Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 28,36% голосов.

  • Братеев1

    Братеев1
    52 минуты назад

    Процесс подсчета протоколов участковых избирательных комиссий в Хабаровском крае, где прошло голосование во втором туре выборов губернатора, близится к завершению. По данным ЦИК, обработаны уже 70,33% протоколов. Разрыв между кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом и действующим главой региона, единороссом Вячеславом Шпортом, не сокращается. У Фургала 69,55% голосов, у его соперника — 27,92% поддержки.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    48 минут назад

    Хорошо, что АИ не выдал результаты после подсчёта первого бюллетеня. А так, Шпорт уже проиграл

  • Zlo15

    Zlo15
    17 минут назад

    Обработано 92,30% протоколов. Фургал — 69, 67%, Шпорт — 27, 84%. Все! Решено! Фургал!

  • boriskartnov

    boriskartnov
    7 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь