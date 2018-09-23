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23 сентября 2018, 21:10 2

В Тынде вандалы повредили памятник первостроителям БАМа

В Тынде вандалы повредили памятник первостроителям БАМа
Фото: vk.com, "Подслушано в Тынде"

В северной столице Амурской области неизвестные повредили памятник первостроителям БАМа. Вандалы отломили пару колков на металлической гитаре.

Как сообщает газета «БАМ», памятник первостроителям Байкало-Амурской магистрали открыли в Тынде в 9 сентября 2017 года. Его автором стал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский. Идею поддержали в администрации столицы БАМа, а помощь оказали различные предприятия и организации.

Скульптурная композиция посвящена памяти первых строителей легендарной магистрали в разные годы: от 30-х до 70-х годов прошлого века. Архитектурная форма включает в себя композицию из тачки с грунтом, рабочих инструментов, головных уборов строителей БАМа, гитарой и курткой студенческого отряда.

Атаке вандалов конструкция подвергается во второй раз. В апреле подростки пытались отколоть с памятника металлические элементы – каску и гитару. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на соседнем здании городской библиотеки.

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#происшествия #Тында


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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Сказлчные дебилоиды те вандалы.

  • boriskartnov

    boriskartnov
    7 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

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