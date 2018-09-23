В Тынде вандалы повредили памятник первостроителям БАМа

Фото: vk.com, "Подслушано в Тынде"

В северной столице Амурской области неизвестные повредили памятник первостроителям БАМа. Вандалы отломили пару колков на металлической гитаре.

Как сообщает газета «БАМ», памятник первостроителям Байкало-Амурской магистрали открыли в Тынде в 9 сентября 2017 года. Его автором стал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский. Идею поддержали в администрации столицы БАМа, а помощь оказали различные предприятия и организации.

Скульптурная композиция посвящена памяти первых строителей легендарной магистрали в разные годы: от 30-х до 70-х годов прошлого века. Архитектурная форма включает в себя композицию из тачки с грунтом, рабочих инструментов, головных уборов строителей БАМа, гитарой и курткой студенческого отряда.

Атаке вандалов конструкция подвергается во второй раз. В апреле подростки пытались отколоть с памятника металлические элементы – каску и гитару. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на соседнем здании городской библиотеки.