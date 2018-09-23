Ракета с космодрома Восточный поможет доставить космических туристов к Луне

Фото: kvant.space

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристические полеты на орбиту Луны. Цена билета на российский космический корабль «Союз» составит от 120 до 150 миллионов долларов.

«В РКК "Энергия" уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам. Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 120 до 150 миллионов долларов», – цитируют слова источника «Известия».

Он напомнил, что именно «Энергия» и американский оператор космического туризма компания Space Adventures были первыми, кто предложил туристический облет Луны. Тогда стоимость одного места оценивалась в сумму от 120 до 150 миллионов долларов.

Для туристических полетов предлагается использовать ракету-носитель «Союз–2», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС». Кроме того, с космодрома Восточный в Амурской области будет запущена с разгонным блоком и дополнительным герметичным отсеком ракета «Ангара». На орбите они должны будут состыковаться и продолжить полет к Луне. Это займет около недели.

Корабль сможет облететь спутник Земли в нескольких сотнях километров от поверхности.

Несколько лет назад компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX анонсировала полет к Луне на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами. Старт предполагалось осуществить к концу 2018 года. 18 сентября стало известно, что первым туристом, который отправится на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.