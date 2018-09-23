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23 сентября 2018, 20:58 5

Ракета с космодрома Восточный поможет доставить космических туристов к Луне

Ракета с космодрома Восточный поможет доставить космических туристов к Луне
Фото: kvant.space

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристические полеты на орбиту Луны. Цена билета на российский космический корабль «Союз» составит от 120 до 150 миллионов долларов.

«В РКК "Энергия" уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам. Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 120 до 150 миллионов долларов», – цитируют слова источника «Известия».

Он напомнил, что именно «Энергия» и американский оператор космического туризма компания Space Adventures были первыми, кто предложил туристический облет Луны. Тогда стоимость одного места оценивалась в сумму от 120 до 150 миллионов долларов.

Для туристических полетов предлагается использовать ракету-носитель «Союз–2», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС». Кроме того, с космодрома Восточный в Амурской области будет запущена с разгонным блоком и дополнительным герметичным отсеком ракета «Ангара». На орбите они должны будут состыковаться и продолжить полет к Луне. Это займет около недели.

Корабль сможет облететь спутник Земли в нескольких сотнях километров от поверхности.

Несколько лет назад компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX анонсировала полет к Луне на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами. Старт предполагалось осуществить к концу 2018 года. 18 сентября стало известно, что первым туристом, который отправится на Луну, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Просмотров всего: 172

#космодром #технологии #туризм


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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Но для осуществления данных планов вначале нужно устранить пустоты под пусковым столом.

    )))))))))))))))))

    Ох уж эти сказочники...

  • Гефест

    Гефест
    3 часа назад

    Дурак думкой багатеет, так и мы живем одними планами и фантазиями.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Может народ скинется для Володи и Димы на билеты в одну сторону.

  • full

    full
    2 часа назад

    Продавать билеты, это мы научились. Самые прикольные билеты - на капремонт. Ну, и космические тоже ничо так, бодрячком!

  • boriskartnov

    boriskartnov
    7 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

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