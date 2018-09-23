В День пиццы благовещенцы полдня простояли в очереди

Фото: openblg

В Благовещенске одна из пиццерий провела праздник – День пиццы. В этот день любой желающий может получить маленькую пепперони за 100 рублей. Возле пиццерии в очереди скопились десятки людей.

В основном это молодежь – школьники и студенты. Ребята провели в очереди несколько часов. Хватило ли пиццы всем желающим, неизвестно. На сайте сети пиццерий счет пирогов, сделанных в День пиццы, перевалил за 144 тысяч. Городами-рекордсменами по количеству произведенных в этот день пепперони стали Самара, Волгоград, Екатеринбург.

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#торговля

Елена Котейко