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23 сентября 2018, 20:01 17

В День пиццы благовещенцы полдня простояли в очереди

В День пиццы благовещенцы полдня простояли в очереди
Фото: openblg

В Благовещенске одна из пиццерий провела праздник – День пиццы. В этот день любой желающий может получить маленькую пепперони за 100 рублей. Возле пиццерии в очереди скопились десятки людей.

В основном это молодежь – школьники и студенты. Ребята провели в очереди несколько часов. Хватило ли пиццы всем желающим, неизвестно. На сайте сети пиццерий счет пирогов, сделанных в День пиццы, перевалил за 144 тысяч. Городами-рекордсменами по количеству произведенных в этот день пепперони стали Самара, Волгоград, Екатеринбург.

Просмотров всего: 1352

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    дикий народ простоять пол дня ради ста рублей

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    tankist btb

    дикий народ простоять пол дня ради ста рублей



    Сверхцивилизованные американцы

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 часа назад

    Твоюжмать,а вера не позволяет купить все для пиццы и приготовить дома?Как дикари...общество потреб...ва!Жажда халявы затмила разум...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    tankist btb

    дикий народ простоять пол дня ради ста рублей



    то ли дело ты - годами на форуме бесплатно!)))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    DrDimon
    tankist btb

    дикий народ простоять пол дня ради ста рублей



    Сверхцивилизованные американцы



    Я, конечно, не специалист, но разница между пиццей и телевизором 52 дюйма всё-таки есть. На западе такие распродажи - это действительно распродажи. В России распродажа - накрутить 300% и потом скинуть 50%. Наедалово. Ниочем.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Типичные амурчане

  • AК-47

    AК-47
    3 часа назад

    дикари

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Итак, господа! Предлагаю осудить скрытое попрошайничество внешне благополучного стада и заявить, что мы - думающие и трудолюбивые люди города, передовая часть человечества - мы ничего общего не имеем с этими неудачниками - охотниками до халявы. Стыд и позор, до чего может скатиться существо в человечьем обличье за кусок хлеба.

    подписи: танкист, Др.Димон, Куку, Сеня и другой цвет отечества.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Кукумбер

    Типичные амурчане



    ага, а в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге- амурчане -переселенцы.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Стыд и позор, до чего может скатиться существо в человечьем обличье за кусок хлеба.



    а я халявщица, но ленивая, за 100 рублей не буду стоять из-за лени

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Tina22

    Дмитрий1

    Стыд и позор, до чего может скатиться существо в человечьем обличье за кусок хлеба.



    а я халявщица, но ленивая, за 100 рублей не буду стоять из-за лени



    а ты с креслом ходи и с пивом: все стоят, а ты очередь заняла, в кресле сигару дуешь, пивко потягиваешь - бонусом пицца))).

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Tina22

    Дмитрий1

    Стыд и позор, до чего может скатиться существо в человечьем обличье за кусок хлеба.



    а я халявщица, но ленивая, за 100 рублей не буду стоять из-за лени



    а ты с креслом ходи и с пивом: все стоят, а ты очередь заняла, в кресле сигару дуешь, пивко потягиваешь - бонусом пицца))).



    пля, не подумала, обязательно в след раз, так и сделаю

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Что же будет на открытии KFC? Передушат друг друга за гамбургер

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    PRO

    Что же будет на открытии KFC? Передушат друг друга за гамбургер



    креслами отхреначат:)))

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    2 часа назад

    Хозяева пиццерии заработали бабла, им даже за 100 руб выгодно продавать, не говоря уже об обычной цене 395 руб. Искренне жалко только рядовых поваров, которые, наверное, чуть не померли у печей

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Стадо некст, зомбированное рекламой. Слов других нет.

  • boriskartnov

    boriskartnov
    7 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

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