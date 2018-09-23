Завершилось голосование во втором туре выборов хабаровского губернатора

«Процесс повторного голосования завершился. Участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов», – сообщили в комиссии.

Явка избирателей на 18 часов составила 42,79 %.

Голосование проходило на 785 участках. В списки избирателей были внесены около 979 тысяч человек, из них 1,1 тысячи проголосовали заранее в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, 14,86 тысячи заранее написали заявления о голосовании на удобных для них участках. В первом туре голосования общая явка составила 36,09 %

В избирательных бюллетенях было два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.