Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость
сегодня, 19:21 0

Завершилось голосование во втором туре выборов хабаровского губернатора

Голосование во втором туре выборов губернатора завершилось в Хабаровском крае, в 20:00 все избирательные участки закрылись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

«Процесс повторного голосования завершился. Участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов», – сообщили в комиссии.

Явка избирателей на 18 часов составила 42,79 %.

Голосование проходило на 785 участках. В списки избирателей были внесены около 979 тысяч человек, из них 1,1 тысячи проголосовали заранее в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, 14,86 тысячи заранее написали заявления о голосовании на удобных для них участках. В первом туре голосования общая явка составила 36,09 %

В избирательных бюллетенях было два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

Просмотров всего: 101

#выборы


Общество 2

Попытка № 2: Хабаровский край выбирает губернатора
Власть 32

СМИ: губернатором Приморского края может стать Олег Кожемяко
Власть 1

В Зейском горсовете народных депутатов власть в свои руки взяли женщины
Власть 18

Назначена предварительная дата инаугурации нового губернатора Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь