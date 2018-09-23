В Благовещенске состоялась церемония закрытия фестиваля «Амурская осень»

Церемония закрытия 16-го фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске началась с выступления Амурского камерного хора «Возрождение» с песней «Шуми, Амур» и «Оды к радости» на немецком языке. Первую награду – специальный приз губернатора – вручила председатель оргкомитета Ольга Лысенко.

Ольга Викторовна пояснила, что губернатор Амурской области Василий Орлов находится в командировке. Ольга Лысенко заявила: «Добро пожаловать, "Амурская осень–2019"». Приз получила народная артистка России Наталья Гвоздикова.

«Я уже в этом городе не первый раз и никогда не жалею, в каком бы качестве я не появлялась!» – поблагодарила Наталья Гвоздикова. Ей вручили также икону-албазинку, вырезанную из дерева мастером Александром Сидоровым. Наталья Гвоздикова исполнила с Максимом Колосовым «Сердце». Второй приз от мэра Благовещенска получила актриса Нонна Гришаева. Валентина Калита вручила ей картину из полудрагоценных камней - чароита, родонита и других, выполненную в технике «византийская мозаика». На ней изображены журавли – символ фестиваля. Нонне Гришаевой преподнесла ювелирное украшение Агнетта Зелтоне, прибалтийский мастер. Эд Шульжевский посвятил «Амурской осени» и Благовещенску песню «Мой город».

Спецприз оргкомитета вручила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова. «Наверное, это знак, я впервые выхожу вручать приз, и моя карьера началась с того, что я была у них администратором. Итак, белорусский вокальный ансамбль "Чистый голос"!» – объявила Ольга Смирнова. Ансамбль пообещал приехать на следующий фестиваль.

Приз «За вклад в комедию» имени Леонида Гайдая вручил глава Свободного Владимир Константинов. Ее получила Валентина Талызина. Именно она позвала Сергея Новожилова в Приамурье.

12 лет назад в Свободном группа артистов открыла памятник советскому комедиографу. Валентине Талызиной также вручили подарок от латвийского ювелирного дома.

«Знаете, так хорошо вы здесь все начали. Пели, танцевали. Я прочту стихи Роберта Рождественского. '"Но я не об этом". У нас сложная задача. Антреприза – противоречивое явление. Пора ввести в профессию заповедь - не убий, чтобы вернулось уважение в профессию. Мы должны трепетно относиться к нашему зрителю», – отметил Максим Аверин.

Приз за роль второго плана получил Денис Никифоров за спектакль «Билокси блюз». Приз за лучшую женскую роль присудили Ирине Медведевой за «Незнакомку», которую она играла с Алексеем Чадовым. Илья Коробко из «Билокси блюз» получил приз за лучшую мужскую роль. «Лучшая режиссура» – этим призом был отмечен «Билокси блюз». Его решили присудить Олегу Табакову.

Спецприз жюри получила «Незнакомка» – за сохранение культурных ценностей. Главный приз фестиваля за лучший спектакль получил «Билокси блюз». Максим Аверин в шутку не хотел отдавать журавля со словами «Дайте приз, я еще молод!»

В конкурсе короткого метра председатель Антон Мегердичев отметил, что кино было в этом году сильное и жюри получило огромное удовольствие. Спецприз жюри вручал Александр Ильин. Его получил фильм «Год Собаки» режиссера Василия Ильинского. Эта же картина будет представлена на конкурсе в китайской провинции Ляонин.

Приз за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме получил Юрий Стоянов за участие в фильме «Худрук». Обладательницей «Лучшей женской роли» стала актриса Яна Васильева за участие в фильме «Самолеты так низко не летают». За лучшую режиссуру отметили короткометражку «Выдох» Доржи Галсанова. Приз за лучший короткий метр получил «Огонь».

Приз от «Российской газеты» вручили писатель Лев Данилкин и журналист Александр Ярошенко. Награду получил фильм «Странники терпения», режиссер Владимир Аленников. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз на Монреальском фестивале. Режиссер отметил, что он часто бывает на фестивалях, но «Амурская осень» – это настоящий праздник. Приз прессы вручил ведущий программы «О кино» Андрей Смирнов за «Двое» режиссера Тимофея Жалнина. Он добавил, что решение было единогласным. На просмотре также был полный зал.

Спецприз от Совета партнеров получил фильм «Пилигрим» Александра Баршака. Вручавший его Александр Федорчук посетовал, что сегодня, к сожалению, происходит погоня за лайками и подписчиками. «Главное - написать красивый пост. К сожалению, такова многослойная реальность. А есть великие актеры, и они уходят. Но чудо остается, это фестиваль и творческие люди. А их, как в "Алисе в Стране Чудес", нужно любить и вовремя кормить», – сказал он.

Журавля от себя президент фестиваля Сергей Новожилов вручил спектаклю «На высоких каблуках» с Нонной Гришаевой и Эвклидом Кюрдзидисом. Актеры раскрыли секрет, что очень сложным был монтаж декораций. Они изначально были невывозимы – большая двухэтажная ферма с площадкой для ансамбля «Замотаев BAND». Все было на грани срыва. Монтировать закончили за пять минут до начала спектакля, но все получилось.

Зрительское жюри также оценило фильмы «Амурской осени». Свой приз судьи из народа отдали фильму «Дерево» молодого режиссера Хавы Мухиевой. В ответ она сказала, что удивлена и благодарна, так как это совсем не зрительское кино. Сергей Новожилов поддержал, сказав, что зритель в Благовещенске думающий.

Приз фестиваля в Год волонтера получила давняя участница «Амурской осени» Лиза Арзамасова. Она провела большую встречу в шатре с волонтерами.

Трогательные номера зрителям показал шоу-балет «Максимум» – о женских судьбах, сосредоточенных на любви и материнстве. Ассоциация ушу Амурской области произвела фурор, исполнив под «Калинку» настоящий спектакль с элементами восточных единоборств. В финале в нем вышли драконы.

Полный метр приковал к себе все внимание, ведь Гран-при «Амурской осени» вручается именно фильму. Приз за лучшую женскую роль получила Татьяна Полосина из фильма «Двое». Режиссер Тимофей Жалнин расаказал, что долго шел кастинг и актрису он нашел всего за неделю до окончания времени просмотра. Приз за лучшую мужскую роль жюри единогласно присудило актеру Роману Фомину из фильма «Кастинг». При за лучшую операторскую работу вручила народная артистка Лариса Лужина. Она отметила, что если актриса хочет красиво выглядеть в кадре, она прежде всего должна понравиться оператору. Приз получил Андрей Дейнего, оператор фильма «Варавва».

Приз за лучший сценарий получил фильм «Интересная жизнь» сценариста Андрея Шемякина и режиссера Анны Яновской за органичное сочетание игрового и документального материала. Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт, представившмй фильм «Спитак».