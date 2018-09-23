В Благовещенске Максим Аверин оценит спектакль с Нонной Гришаевой

В Приамурье завершается 16-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». Его закрывает романтическая мелодрама «На высоких каблуках» по пьесе одесского драматурга Александра Марданя «Лист ожидания». Зрителям представили ностальгическую комедию с участием Нонны Гришаевой и Эвклида Кюрдзидиса.

В основу спектакля легла история о том, как люди проносят любовь через многие годы. «Лист ожидания» – это первая пьеса Александра Марданя, написанная в 2003 году. Она отчасти автобиографична. Это история о многолетней и неувядающей любви, забавная и немного печальная. Константин и Вера встречаются тайно, под разными предлогами в разных городах мира.

В их жизнях многое меняется, но они продолжают видеться и любить. Каждое их свидание – яркое и незабываемое. Это длится 30 лет, а когда Константин после своего развода предлагает Вере пожениться, та резко отказывает, считая, брак отпугнет любовь. За два часа их жизнь обрастает новыми подробностями, и в довершение сын Веры начинает встречаться с замужней дочерью Константина. Вера, жившая по таким правилам всю жизнь, против.

«На высоких каблуках» уже несколько лет идет и в Москве, и на выезде. В свое время режиссер постановки, артист театра и кино Александр Нестеров задумал оригинальную антрепризу, отличную от других. Изюминкой стала живая музыка, органично переплетающаяся с монологами героев.

В спектакле был занят музыкальный коллектив Ивана Замотаева. Живое исполнение было сравнимо с исполнением классиков советской эстрады. Концертные номера – знакомые и полюбившиеся многим песни – подчеркивали ключевые моменты в жизни героев.

Интересно, что ровно такой же сюжет зрители увидели во внеконкурсном спектакле «Там же, тогда же» с Максимом Авериным. Показы прошли 14 и 15 сентября. Максим Аверин является председателем жюри в конкурсе антрепризы фестиваля. Как повлияет это на разбор спектакля, пока неизвестно. Результаты станут известны 23 сентября на церемонии закрытия фестиваля.

Подробнее – в авторской рубрике Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.