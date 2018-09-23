Звезды «Молодежки» показали в Благовещенске страшно добрый «Билокси блюз»

Команда хоккейного сериала «Молодежка» привезла в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень» спектакль Олега Табакова. Благовещенский зритель тепло принял постановку об американской армейской муштре, нашпигованную комическими сценами.

«Билокси блюз» – спектакль по пьесе из автобиографической трилогии американского драматурга Нила Саймона. Действие происходит в разгар Второй мировой войны. Знаменитая пьеса в свое время шла в «Табакерке». Худрук Олег Табаков ставил ее с разными актерскими составами. В ней участвовали Сергей Безруков, Евгений Миронов, Павел Табаков и другие. Несколько лет назад постановку решили восстановить с участием Андрея Смолякова и Дениса Никифорова. В ней также играют другие звезды сериала «Молодежка» – Влад Канопка, Илья Коробко, Евгений Кулик, Серафима Низовская, Иван Жвакин, Мария Иващенко, Иван Мулин и Игорь Огурцов. Состав подобрался на съемках сериала «Молодёжка»: Денис Никифоров увидел, что команда идеально подходит для «Билокси». Сам он отметил, что его образ собирательный. Но зрители увидели явно проглядывающий образ майора Пейна из одноимённой американской комедии 1995 года.

Впрочем, спектакль вовсе не о военных реалиях, как может показаться на первый взгляд, он, скорее о жизни, о силе духа, о дружбе и, самое главное, о невероятно счастливом, замечательном периоде жизни – молодости. В военном лагере герои многое переживают и осмысливают.

«Это, наверное, один из лучших спектаклей, которые я видела на этой "Осени". Было так динамично, интересно. Актеры так круто играли, так слаженно! Есть с чем сравнить. Желаю спектаклю получить приз!» – рассказала зрительница Виктория.

Итоги конкурса антрепризы подведут в воскресенье, 23 сентября, на церемонии закрытия XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень». Подробно о «Билокси Блюз» – в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой на Амур.инфо.