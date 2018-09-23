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23сентября
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сегодня, 14:42 3

Семен Слепаков прорекламировал новый альбом группы «Моя Мишель»

Семен Слепаков прорекламировал новый альбом группы «Моя Мишель»
Фото: slepakovsemyon

Известный российский продюсер, сценарист, актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фото с солисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук. Слепаков сообщил подписчикам о выходе нового альбома «офигительной группы».

«Офигительная группа "Моя Мишель" во главе с мега-талантливой Таней Ткачук выпустила новый альбом "Люби меня до конца мира". Альбом уже в iTunes. Я очень люблю эту группу и всё, что они делают. Скачивайте, наслаждайтесь! Танюха, поздравляю!» – написал артист.

12 треков группа опубликовала в своем официальном аккаунте ВКонтакте. Здесь же проводится опрос пользователей. У поклонников группы интересуются, на какую из новых песен снять клип.

«Каждая песня – это история обо мне, – рассказала солистка и основательница коллектива Татьяна Ткачук. – О том, что происходило со мной эти несколько лет. О расставании и встречах: от любви до ненависти, от отчаяния до смирения, от иронии до драмы. Мое прошлое – прощай». Как сообщает InterMedia, в альбом вошло 12 треков, в том числе «Медляк», записанный с участием рэпера ST. Пластинку выпустил продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Весной текущего года «Моя Мишель» выступила в Благовещенске – городе, откуда в Москву уехала солистка группы Татьяна Ткачук. Коллектив представил хорошо знакомые и новые песни.

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#культура #СМИ


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Комментарии
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  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    4 часа назад

    Офигенная группа.Но на мой слух сдуется скоро. Последний альбом не ап.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    4 часа назад

    Лермонтов хорошая.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    39 минут назад

    говношлак

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