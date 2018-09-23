В Амурской области 57 работников получили зарплату после вмешательства прокуратуры

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В Амурской области сотрудникам ООО «Амур Агро Холдинг» выплатили долги по зарплате. Люди получили больше 1,8 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района Амурской области провела проверку по обращениям граждан о нарушении их трудовых прав в ООО «Амур Агро Холдинг». Установлено, что руководство организации в нарушение требований закона не выплатило 57 работникам заработную плату за июнь и июль текущего года. Сумма задолженности составила свыше 1,8 миллиона рублей.

Прокурор внес представление генеральному директору ООО «Амур Агро Холдинг». По результатам рассмотрение официального документа два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении юрлица и его генерального директора прокурор возбудил дела об административных правонарушениях за невыплату зарплаты. При этом ранее руководитель ООО был наказан за аналогичное правонарушение.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в результате принятых мер прокурорского реагирования работникам ООО «Амур Агро Холдинг», трудящимся в Октябрьском районе, в полном объеме выплатили заработанные деньги.