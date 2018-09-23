Жительница Зеи пожаловалась на вырубку березовой рощи

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Жительница Зеи обратила внимание на то, что с каждым годом березовая роща в поселке Светлом напротив детской поликлиники становится все меньше. Деревья уничтожают предприниматели, строящие торговые точки.

«Здесь уместно вспомнить начальника строительства Зейской ГЭС Алексея Шохина, который категорически требовал от строителей сохранять каждое дерево. Сейчас же вырубается то, что когда-то удалось сохранить. Почему под строительство выделяются участки в ущерб зеленым насаждениям?» – написала горожанка Анна Прохорова в редакцию газеты «Зейский вестник».

По словам главы городской администрации Вячеслава Сорочука, участок, о котором идет речь, был передан предпринимателю в соответствии с программой «Дальневосточный гектар». «Насколько мне известно, там планируется возведение кафе для детей. В управлении архитектуры и градостроительства есть проект будущего сооружения, и главный архитектор должен обеспечить контроль за соблюдением проекта», – сообщил Вячеслав Иванович.

Администрация города обозначила территории, которые относятся к парковой зоне и зеленым насаждениям, и они не подлежат распределению в соответствии с программой по передаче «Дальневосточного гектара». Березовая роща в центре Светлого в перечень не попала, и не исключено, что появятся новые претенденты на то, чтобы застолбить участок на бойком месте, пишет «Зейский вестник».