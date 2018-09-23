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23сентября
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сегодня, 13:33 0

Попытка № 2: Хабаровский край выбирает губернатора

Попытка № 2: Хабаровский край выбирает губернатора
Фото: static.vl.ru/

В Хабаровском крае стартовал второй тур губернаторских выборов. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

9 сентября в первом туре выборов Фургал обошел конкурента на 0,2 % голосов, набрав 35,81 % . Действующий глава региона Шпорт набрал 35,62 %.

Издание DVhab.ru призывает читателей рассказать о замеченных нарушениях на избирательных участках.

Тем временем Сергей Фургал заявил, что никогда не собирался отказываться от второго тура голосования. Вся информация на этот счет, по его словам, провокация. «Я не собирался быть заместителем Вячеслава Шпорта. Разговор заключался в том, что для сохранения стабильности в крае готов был остаться в Хабаровском крае и работать в любом качестве. Но людям нужно дать выбор. Кто вообще придумал эту чушь, что я перехожу в команду Шпорта?» – сказал Сергей Фургал.

Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали 10 жалоб. Жалобы приняли в Крайизбиркоме и уже зарегистрировали. Сейчас готовится комплект документов в ЦИК РФ, Генпрокуратуру и СУ СК РФ.

«Сейчас идут массовые нарушения. Не допускаются наблюдатели, людей ломают через колено. Заставляют голосовать. Бюджетников гонят по открепительным и так далее. Я обращаюсь к членам избирательных комиссий, я обращаюсь к руководителям ТИК. Остановитесь! Не делайте этого. Это противозаконно. Уже 24 сентября это ударит по вам и вашим детям. Ответственность с вас никто не снимет. Дайте людям нормально проголосовать. Каждый человек имеет право выбрать того, кого он хочет», – заявил Фургал.

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