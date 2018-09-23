Новосибирск вошел в рейтинг самых опасных городов мира

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В мировой рейтинг самых криминальных городов 2018 года попали три российских города. Это Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург. По статистике сервиса Numbeo, собирающего статистику о качестве жизни, на постсоветском пространстве опаснее российских городов оказались только Алма-Ата и Киев.

Ранжирование городов сервис провел по соотношению индекса преступности и индекса безопасности. Индексы высчитываются на основе статистики по совершенным преступлениям. В сумме оба индекса дают показатель в 100 пунктов. Так, для самого опасного в мире города, занявшего первую строчку рейтинга, – гондурасского Сан-Педро-Сула – соотношение индексов преступности и безопасности составило 85,18:14,82, сообщает «РБК».

Самым опасным российским городом, по версии Numbeo, стал Новосибирск, занявший 137-ю позицию в рейтинге. Соотношение индексов преступности и безопасности для Новосибирска составило 47,15:52,85. В рейтинг также попали Москва (144-я строчка) и Санкт-Петербург (198-е место).

Самым опасным с точки зрения преступности городом постсоветского пространства, по оценке сервиса, стала Алма-Ата (112-е место в глобальном рейтинге). Вслед за ней среди городов бывшего СССР идет Киев (130-е место).

Среди европейских городов самую большую опасность для туристов, как полагают аналитики Numbeo, представляет французский Марсель (44-е место в глобальном рейтинге). А самым безопасным городом оказался Абу-Даби (соотношение рейтингов преступности и безопасности – 13,63:86,37).