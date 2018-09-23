Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 0

Благовещенским землевладельцам кто-то подарил центнер лука

Благовещенским землевладельцам кто-то подарил центнер лука

На земельный участок, принадлежащий семье благовещенцев, кто-то выбросил сотни килограммов лука. О неприятном сюрпризе корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала владелица участка Ксения.

Вечером в субботу, 22 сентября, девушка приехала на участок и увидела сетки с луком. При этом овощи изначально были в нормальном состоянии, но под дождем стали быстро портиться. Однако большая часть лука годится для использования в пищу, в связи с чем Ксения опубликовала в соцсетях призыв всем, кому нужен лук, приехать и взять, сколько нужно. Уже откликнулись два человека.

Земельный участок, расположенный в районе пятой стройки, вблизи перекрестка улиц Школьной и Песчаной, семья приобрела для строительства. «Стали строиться, посыпались неприятности – сначала нас дважды грабили, потом подожгли. Мы сами отсыпали дорогу, установили видеокамеры, но после пожара они не работают. Есть соседи, но, как и в прошлые разы, никто ничего не видел, не слышал, не знает. Даже странно», – отмечает владелица участка.

«Не представляю, откуда взялся этот лук, почему его высыпали именно на нашем участке. В полицию мы не обращались, смысла нет», – говорит Ксения.

Просмотров всего: 407

#происшествия


Происшествия

Новосибирск вошел в рейтинг самых опасных городов мира
Происшествия

Огромная стая ворон сопровождала автопутешественников на въезде в Благовещенск (видео)
Происшествия 1

В селе Тамбовского района пропала девушка
Происшествия 3

На шестнадцатилетнюю амурчанку напала крупная собака
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь