Благовещенским землевладельцам кто-то подарил центнер лука

На земельный участок, принадлежащий семье благовещенцев, кто-то выбросил сотни килограммов лука. О неприятном сюрпризе корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала владелица участка Ксения.

Вечером в субботу, 22 сентября, девушка приехала на участок и увидела сетки с луком. При этом овощи изначально были в нормальном состоянии, но под дождем стали быстро портиться. Однако большая часть лука годится для использования в пищу, в связи с чем Ксения опубликовала в соцсетях призыв всем, кому нужен лук, приехать и взять, сколько нужно. Уже откликнулись два человека.

Земельный участок, расположенный в районе пятой стройки, вблизи перекрестка улиц Школьной и Песчаной, семья приобрела для строительства. «Стали строиться, посыпались неприятности – сначала нас дважды грабили, потом подожгли. Мы сами отсыпали дорогу, установили видеокамеры, но после пожара они не работают. Есть соседи, но, как и в прошлые разы, никто ничего не видел, не слышал, не знает. Даже странно», – отмечает владелица участка.

«Не представляю, откуда взялся этот лук, почему его высыпали именно на нашем участке. В полицию мы не обращались, смысла нет», – говорит Ксения.