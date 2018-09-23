«Реальный пацан» Антон Богданов показал благовещенцам драму «Собачьего сердца»

Под занавес «Амурской осени» благовещенским театралам подарили классику – «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову. В спектакле сыграли такие известные актеры, как Владимир Стержаков и Антон Богданов. Последний известен, прежде всего, по роли в провинциальном сериале «Реальные пацаны».

Участие Богданова в качестве драматического актера президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов назвал неожиданным. Антон сыграл главного героя – Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Вместе с ним в спектакле заняты Владимир Стержаков (профессор Преображенский), а также Вячеслав Гришечкин, Михаил Химичев, Елена Морозова, Константин Богданов и Елена Кибалова. Это совершенно другой состав по сравнению с тем, что был на премьере спектакля в Санкт-Петербурге.

«Собачье сердце» режиссера Валерия Саркисова – это очень точное театральное переложение повести Булгакова. В 20-е годы прошлого века профессор Преображенский задумал сделать из собаки человека. Почти человек Шариков подпадает под влияние коммуниста Швондера, тот убеждает его в том, что он попал под угнетение буржуазии в лице профессора Преображенского. Изначально не имея никаких моральных ценностей, Шариков начинает совершать гнусные поступки, посягая на самого Преображенского. Профессор признает эксперимент неудачным, вышедшим из-под контроля и возвращает питомцу собачий облик.

На поклоне многие зрители аплодировали стоя и три раза вызывали актеров. Когда аплодисменты стихли, Владимир Стержаков обратился к зрителям.

«К вам нужно лететь восемь часов – это никому не объяснишь! Никто не понимает, как это я восемь часов лечу в другой город, чтобы играть. И у вас здесь, на вашей площадке совершенно другая атмосфера, это так здорово. Мы можем это чувствовать, это же не кино. И что я хочу сказать: когда мы так едины – мы непобедимы!» – сказал актер и признался в любви к амурчанам.

О спектакле и впечатлениях зрителей – в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.