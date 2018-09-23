Фото: images.toyota-europe.com

Toyota остается самым популярным праворульным брендом в России. Об этом свидетельствуют исследования аналитического агентства «Автостат». В России числится более 3,5 миллиона праворульных автомобилей.

Как сообщает PrimaMedia, больше половины из них – это продукция Toyota. Корпорация удерживает свои позиции в Top-10.

Самой популярной моделью остается Corolla и Carina – им отдали предпочтение 57 % владельцев «правого руля». В российском автопарке числится 329,3 тысячи «королл» с правым рулем. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota Corona (115,5 тысячи экземпляров).

Парк остальных праворульных моделей насчитывает меньше 100 тысяч единиц и следующие три позиции в рейтинге тоже принадлежат моделям Toyota, а именно: Carina (99,7 тысячи), Caldina (85,9 тысячи) и Vitz (76,8 тысячи).

На седьмой строчке располагается Honda Fit с показателем 71,8 тысячи единиц. Последними в рейтинге вновь оказываются модели Toyota: Camry (69,4 тысячи штук), Vista (68,2 тысячи) и Sprinter (61,6 тысячи).