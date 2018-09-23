Краснодар официально признали городом-миллионником

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Краснодар официально признан городом-миллионником. Об этом заявили на гала-концерте, посвященном 225-му юбилею столицы Кубани.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», – сказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

За последние несколько лет в Краснодаре очень быстро росла численность населения, сообщает «Российская газета». По заявлению властей, город прибавлял почти по 100 тысяч человек каждый год. Происходило это в основном за счет огромного количества мигрантов из других регионов России, в первую очередь с Дальнего Востока и из Сибири. Только из Амурской области в 2017 году в Краснодарский край переехали более 900 человек. В 2016-м – 1 200.

Проведенные недавно социологические исследования, сделанные по заказу администрации Краснодара, показали, что трудоспособного населения в столице Кубани проживает 59,4 процента от общего числа жителей. Это значительно выше среднероссийского показателя (56,7 процента), а также превышает аналогичный показатель Москвы (58,5 процента) и Санкт-Петербурга (58,3 процента).

Несмотря на то, что Краснодар признан миллионником, по словам мэра города, в мегаполисе, с учетом его пригородов и станиц-спутников, официально проживает уже 1,4 миллиона человек.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что краснодарские власти не справляются с нашествием дальневосточников и сибиряков. В частности, ИА REGNUM писало, что в Краснодарский край ежегодно прибывают 200 тысяч человек с Дальнего Востока и Сибири.

Редакция Амур.инфо тогда же связалась с экс-амурчанами, которые переехали в самый теплый край России. Ни один не пожалел о смене места жительства.