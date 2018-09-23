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23сентября
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сегодня, 09:48 3

Краснодар официально признали городом-миллионником

Краснодар официально признали городом-миллионником
Фото: www.krd.ru

Краснодар официально признан городом-миллионником. Об этом заявили на гала-концерте, посвященном 225-му юбилею столицы Кубани.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», – сказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

За последние несколько лет в Краснодаре очень быстро росла численность населения, сообщает «Российская газета». По заявлению властей, город прибавлял почти по 100 тысяч человек каждый год. Происходило это в основном за счет огромного количества мигрантов из других регионов России, в первую очередь с Дальнего Востока и из Сибири. Только из Амурской области в 2017 году в Краснодарский край переехали более 900 человек. В 2016-м – 1 200.

Проведенные недавно социологические исследования, сделанные по заказу администрации Краснодара, показали, что трудоспособного населения в столице Кубани проживает 59,4 процента от общего числа жителей. Это значительно выше среднероссийского показателя (56,7 процента), а также превышает аналогичный показатель Москвы (58,5 процента) и Санкт-Петербурга (58,3 процента).

Несмотря на то, что Краснодар признан миллионником, по словам мэра города, в мегаполисе, с учетом его пригородов и станиц-спутников, официально проживает уже 1,4 миллиона человек.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что краснодарские власти не справляются с нашествием дальневосточников и сибиряков. В частности, ИА REGNUM писало, что в Краснодарский край ежегодно прибывают 200 тысяч человек с Дальнего Востока и Сибири.

Редакция Амур.инфо тогда же связалась с экс-амурчанами, которые переехали в самый теплый край России. Ни один не пожалел о смене места жительства.

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#Дальний Восток #жизнь #российская власть


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Комментарии
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  • Е.Петров

    Е.Петров
    2 часа назад

    Нашей амурской столице – городу Благовещенску, тоже нужно стремиться к почетному статусу «четверть-миллионника» (250 тыс. и более) !!! Сейчас у Благовещенска 225 тыс. (на 1.01.2018) , а вот если присоединить к городу ближайшие «псевдо-села» – «город-спутник» Чигири, а также Верхне-Благовещенское, Игнатьево и др., то сразу можно подняться на несколько ступеней выше в численной иерархии городов России.

    Пока Благовещенск не поднимается, а даже, увы, опускается!!! Был , например. 88-ым в России, а теперь опустился на 90-е место ( два крымских города Симферополь и Севастополь «опустили» Благовещенска на два пункта). А с присоединением сел, что под боком Благовещенска, город сразу может подняться ближе к 80-ому месту! Численность населения регионального центра (столицы) – это всегда и престиж и статусность для подобных городов! Благовещенск ведь - это наша "амурская Москва"! )))

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    А селам это надо? Скажем, тариф за электроэнергию от городского значительно отличается, ну и прочие "мелочи"?...

  • Лаконика

    Лаконика
    16 минут назад

    Myxira

    А селам это надо?



    Да и Благовещенску вряд ли очень нужно

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