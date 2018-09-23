Огромная стая ворон сопровождала автопутешественников на въезде в Благовещенск (видео)

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Семья из Хабаровского края поехала на машине к друзьям в Благовещенск. До столицы Приамурья по федеральной трассе оставалось всего несколько километров, как небо внезапно потемнело от многотысячной стаи ворон.

Как сообщает Gzt-sv.ru, Оксана и Михаил не сразу поняли, что солнце заслонила огромная стая птиц. «Картина была, прямо скажем, зловещая, – рассказывает Оксана. – Что-то из фильма ужасов Хичкока. Останавливаться не стали, снимали по ходу из машины. Я такое вообще впервые увидела. Даже не могу предположить, сколько там было ворон. Наверное, десятки тысяч. Благовещенцы нам рассказали, что, скорее всего, птицы летят через Амур из Китая. Может быть, спасаются от какой-то опасности...»

Известную кинокартину Альфреда Хичкока каждую осень и весну вспоминают и благовещенцы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле текущего года горожане отметили массовое скопление ворон. По вечерам над центром города кружили птицы, вызывая страх и недовольство прохожих.