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Ночью в поселке Дактуй сгорел гараж

Ночью в поселке Дактуй сгорел гараж
Фото: 56nv.ru

Ночью в воскресенье, 23 сентября, в поселке Дактуй загорелся гараж. Когда на место происшествия прибыли пожарные, строение было объято огнем.

В течение 11 минут открытое горение ликвидировали. Пламя повредило гараж по всей площади. В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 34 поселка Тыгда и добровольная пожарная команда поселка Дактуй – всего четыре человека, две единицы техники.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары


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