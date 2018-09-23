Стрельцов ждет любовь, у Рыб будут проблемы со здоровьем: прогноз на 23 сентября

Восход Солнца: 06:17

Заход Солнца: 18:27

Солнце в Деве.

Овен. Некоторые представители этого знака будут производить впечатление людей, обладающих поистине энциклопедическими знаниями.

Телец. Этот период благоприятен для реализации творческого потенциала и удовлетворения эстетических потребностей.

Близнецы. Отложите дела, если почувствуете, что устали. Этот день будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам.

Рак. Вам захочется побыть в одиночестве, помечтать, подумать о том, с какими темами в жизни пора окончательно распроститься.

Читайте также

Козероги изменят интерьер, а Рыбы придут к компромиссу: прогноз на неделю 17 сентября – 23 сентября

Лев. Данный день благоприятный во многих отношениях. Можно остаться пассивным наблюдателем происходящего и провести этот день спокойно.

Дева. В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок.

Весы. В данный момент вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в делах сердечных. Причем вряд ли это окажется исключительно плодом ваших усилий.

Скорпион. День символизирует травмы, несчастные случаи. Представители этого знака могут оказаться виновником неприятного происшествия.

Читайте также

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2018 года

Стрелец. Сейчас стоит взяться за новые дела, а также заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью.

Козерог. Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью.

Водолей. Представители этого знака будут полны сил, желаний и намерений сделать все, что им поручат. Вы даже решите пойти и выучиться на новую профессию, что вполне похвально.

Рыбы. Звезды предсказывают небольшие проблемы со здоровьем. Возможны обострения старых болезней, поэтому лучше обратитесь в больницу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев