Матч с участием звезд «Амурской осени» завершился с крупным счетом (фото)

Перед главным матчем свои силы попробовали молодые хоккеисты. Клюшки скрестили ребята из «Амурских рысей».

Что касается звезд и спортсменов, то они разделились на две смешанные по составу команды – «белые» и «синие». Игра получилась богатой на заброшенные шайбы. Ее итоговый счет – 9:8 в пользу «белых». В команде-победителе были актеры из сериала «Молодежка», посвященного хоккею.

Зрителям матч пришелся по душе. Они активно болели, при этом далеко не все знали участников команд.

Актер из «Молодежки» Игорь Огурцов подарил свою футболку юному хоккеисту «Амурских рысей» – Тимуру Хусаинову.