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22 сентября 2018, 21:36 0

Матч с участием звезд «Амурской осени» завершился с крупным счетом (фото)

Матч с участием звезд «Амурской осени» завершился с крупным счетом (фото)

Вечером 22 сентября на недавно открывшейся ледовой арене в ТРЦ «Острова» Благовещенска состоялся хоккейный матч, привлекший повышенное внимание горожан. В рамках «Амурской осени» на льду сыграли звезды фестиваля и амурские спортсмены.

Перед главным матчем свои силы попробовали молодые хоккеисты. Клюшки скрестили ребята из «Амурских рысей».

Что касается звезд и спортсменов, то они разделились на две смешанные по составу команды – «белые» и «синие». Игра получилась богатой на заброшенные шайбы. Ее итоговый счет – 9:8 в пользу «белых». В команде-победителе были актеры из сериала «Молодежка», посвященного хоккею.

Зрителям матч пришелся по душе. Они активно болели, при этом далеко не все знали участников команд.

Актер из «Молодежки» Игорь Огурцов подарил свою футболку юному хоккеисту «Амурских рысей» – Тимуру Хусаинову.

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#Амурская осень #культура #спорт

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