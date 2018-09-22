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22сентября
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сегодня, 20:07 1

В селе Тамбовского района пропала девушка

В селе Тамбовского района пропала девушка

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились родственники 23-летней Виктории Давыдовой из села Толстовка Тамбовского района. Девушка 21 сентября в 18:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Как рассказала троюродная сестра пропавшей Ирина, Виктория страдает психическим заболеванием, нуждается в лечении. Она и раньше уходила из дома, но тогда все заканчивалось благополучно.

На вид Виктории 20-23 года, была одета в серую куртку, синие кеды под джинсовую ткань с цветочками. Глаза карие, волосы под каре, может носить хвостик.

Родственники обратились в полицию. У них есть предположение, что девушка может находиться в Благовещенске. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что Виктория Давыдова числится пропавшей, полицейские разыскивают ее.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории, просят позвонить по телефону 8-963-807-74-21 или обратиться в полицию: 8 (41638) 21-2-02, 02.

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Комментарии
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  • vladmatkov

    vladmatkov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

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