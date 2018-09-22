На шестнадцатилетнюю амурчанку напала крупная собака

Фото: instagram.com/tynda_28rus

В социальных сетях появилась информация о нападении собаки в Тынде. Крупное животное атаковало 16-летнюю Екатерину. Как рассказала девушка ИА «Амур.инфо», сейчас она разыскивает очевидцев происшествия, чтобы обратиться в полицию.

Нападение произошло 21 сентября около 19:30 в районе дома № 17 по улице Амурской. Причем все случилось, говорит Екатерина, на глазах хозяев животного, которые сидели в машине, но никак не вмешались.

«Я возвращалась домой из школы, шла к подружке. Увидела машину такого темно-бордового цвета. Рядом собаки я вообще не заметила – она темного окраса. А она сидела рядом с машиной. Проходя мимо, я повернулась на машину, а с другой стороны она зацепила меня за ногу и не отпускала долгое время. Я еле руками, можно сказать, ее оттолкнула и попыталась убежать. И, как я поняла, то ли она была привязана, то ли она сама не стала за мной бежать. Я ушла буквально на 5 минут, вернулась с подругой. И мы уже видели, как хозяева забирают собаку, сажают в машину и уезжают», – рассказала девушка.

Екатерина просит откликнуться очевидцев происшествия, которые могли заметить номер автомобиля. Связаться с ней можно по телефону 8-914-579-49-96.