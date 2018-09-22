В Ивановском районе спасли подростка, который хотел совершить суицид

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22 сентября в Ивановском районе пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ пришли на помощь подростку. Юноша хотел свести счеты с жизнью и забрался на сотовую вышку. Парня спасли.

Сегодня в 13:30 в пожарную часть № 31 села Ивановка Ивановского района поступило сообщение о том, что на перекрестке дорог Ивановка – Успеновка на вышке сотовой связи находится подросток, который собирается спрыгнуть вниз. На место происшествия выехала вся дежурная смена пожарной части противопожарной службы Амурской области в количестве 3 человек и 2 единиц техники, сотрудники полиции и скорой помощи, глава администрации населенного пункта, учителя и родственники.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что подросток находится на высоте четвертого этажа и грозится спрыгнуть вниз. Во время беседы с одиннадцатиклассником выяснилось, что у парня проблемы в семье. Через два часа амурчанина удалось уговорить спуститься на землю – за ним на вышку забрался заместитель начальника пожарной части № 31 и помог подростку. От медицинской помощи он отказался, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.