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сегодня, 18:30 1

В Ивановском районе спасли подростка, который хотел совершить суицид

В Ивановском районе спасли подростка, который хотел совершить суицид
Фото: 4vsar.ru

22 сентября в Ивановском районе пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ пришли на помощь подростку. Юноша хотел свести счеты с жизнью и забрался на сотовую вышку. Парня спасли.

Сегодня в 13:30 в пожарную часть № 31 села Ивановка Ивановского района поступило сообщение о том, что на перекрестке дорог Ивановка – Успеновка на вышке сотовой связи находится подросток, который собирается спрыгнуть вниз. На место происшествия выехала вся дежурная смена пожарной части противопожарной службы Амурской области в количестве 3 человек и 2 единиц техники, сотрудники полиции и скорой помощи, глава администрации населенного пункта, учителя и родственники.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что подросток находится на высоте четвертого этажа и грозится спрыгнуть вниз. Во время беседы с одиннадцатиклассником выяснилось, что у парня проблемы в семье. Через два часа амурчанина удалось уговорить спуститься на землю – за ним на вышку забрался заместитель начальника пожарной части № 31 и помог подростку. От медицинской помощи он отказался, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Комментарии
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  • vladmatkov

    vladmatkov
    1 час назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

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