Контракт по стартовому столу для «Ангары» на Восточном могут заключить в середине октября

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«На этой неделе правительство выпустило распоряжение, которое открывает возможность для подписания контракта [на начало строительства второй очереди]. В середине октября выходим на контракт, и начинается большая стройка, масштаб которой будет больше чем той, что была при строительстве комплекса под ракету "Союз-2"», – сказал Дмитрий Рогозин.

Как ранее заявляли в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под «Ангару» должно было начаться в июне 2018 года. Ранее сообщали, что работы будут запущены в начале года. Еще раньше - что строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 миллиардов рублей.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме в 2012-2016 годах под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» – в декабре 2014 года.