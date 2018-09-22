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22сентября
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Контракт по стартовому столу для «Ангары» на Восточном могут заключить в середине октября

Контракт по стартовому столу для «Ангары» на Восточном могут заключить в середине октября
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Госкорпорация «Роскосмос» надеется выйти на контракт на строительство стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме Восточный в середине октября. Об этом 22 сентября заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК «Энергия», передает ТАСС.

«На этой неделе правительство выпустило распоряжение, которое открывает возможность для подписания контракта [на начало строительства второй очереди]. В середине октября выходим на контракт, и начинается большая стройка, масштаб которой будет больше чем той, что была при строительстве комплекса под ракету "Союз-2"», – сказал Дмитрий Рогозин.

Как ранее заявляли в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под «Ангару» должно было начаться в июне 2018 года. Ранее сообщали, что работы будут запущены в начале года. Еще раньше - что строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 миллиардов рублей.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме в 2012-2016 годах под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» – в декабре 2014 года.

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#космодром #космос #строительство


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Комментарии
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  • vladmatkov

    vladmatkov
    1 час назад

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