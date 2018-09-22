Благовещенец пробежал более 40 километров во Владивостоке в честь своей внучки

Фото: участники международного марафона во Владивостоке © Юрий Смитюк / ТАСС, архив

Более 3,5 тысячи человек приняли участие в международном марафоне, который в третий раз прошел во Владивостоке по уникальной трассе – двум мостам и центральной улице города. Вместе со спортсменами из 120 субъектов России на старт вышли представители 20 стран мира. Среди участников был и благовещенец.

«Участвовало около 3,5 тысячи человек из 120 субъектов РФ и 20 стран – Китай, Южная Корея, Нидерланды, Англия, Словакия, Германия, Филиппины, Эфиопия и другие. Трасса сертифицирована и уникальна своими подъемами и спусками, так как обычно марафоны проводятся на ровной поверхности. Общий набор высоты нашей трассы – около 800 метров. Она нравится марафонцам и бегунам, люди приезжают, чтобы пробежать именно такой рельеф», – рассказала ТАСС спортивный директор мероприятия Ольга Гаева.

Участникам предстояло пробежать дистанцию в 5, 21,1 или 42,2 километра. Валерий Буцковский из Благовещенска Амурской области преодолел 42,2 километра в честь своей внучки, которая родилась месяц назад. Вместо брендированной футболки, которая выдавалась каждому участнику марафона, он надел свою – с фотографией малышки.

А двое бегунов из Владивостока по итогу марафона решили пожениться – участница забега Екатерина получила предложение руки и сердца от своего любимого человека на финише.

Каждый завершивший дистанцию участник марафона получал медаль. Призовой фонд – 1 миллион рублей – был распределен среди участников, занявших первые три места на заявленных дистанциях.

«Несмотря на большое количество иностранных бегунов, победителями стали все участники из России», – сказала Ольга Гаева.

По словам собеседницы ТАСС, сейчас беговое сообщество набирает обороты. Участие в соревнованиях стимулируют тренировки в профильных клубах любителей бега. То есть зачастую на старт выходят непрофессионалы и люди с небольшим беговым опытом.

«С появлением беговых клубов появилась динамика в развитии бегового сообщества. Однозначно, люди стали больше бегать», – сказала Гаева.